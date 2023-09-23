وزير الخارجية الروسى: أمريكا تبذل قصارى جهدها لمنع الفلسطينيين من تحقيق دولتهم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع الفلسطينيين من تحقيق الدولة التي وعدوا بها.

وأضاف لافروف خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم أنه لا يمكن تحقيق التطبيع الكامل في الشرق الأوسط دون حل القضية الرئيسية، وهي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي طرحتها السعودية في وقتها.





وتابع وزير الخارجية الروسي "ينتظر الفلسطينيون الدولة الموعودة رسميًا منذ أكثر من 70 عامًا، لكن الأمريكيين احتكروا عملية الوساطة، ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع ذلك".

ودعا لافروف جميع الدول المسئولة إلى توحيد جهودها من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.

وفي وقت سابق، وأوضح وزير الخارجية الروسي أن التطور العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الموجه ضد روسيا والصين، يولد مخاطر بؤرة توتر متفجرة جديدة.

كما دعا لافروف إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة، قائلًا "اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث في كثير في الماضي، على مفترق طريق أن كيفية تطور التاريخ تعتمد علينا وحدنا، ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة والانهيار النهائي للدولة وآليات التعاون الدولي التي أنشأتها أجيال من أسلافنا".

ولفت لافروف إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أخذ زمام المبادرة لعقد قمة المستقبل العام المقبل.

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ولفت لافروف إلى أن الناتو بقيادة واشنطن لم يوسع قدراته العسكرية فحسب، بل مد المواجهة لتشمل الفضاء ومجال المعلومات.

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة ودول الغرب التابعة لها تستمر في إذكاء النزاعات ومنع التحول إلى عالم متعدد الأقطاب.