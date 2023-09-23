السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رسائل روسيا لـ أمريكا والغرب حول "كراهية الإسلام وحرق القرآن" (فيديو)

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عدة رسائل لأمريكا والغرب بخصوص كراهية الإسلام وحرق القرآن الكريم.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، والتي أذاعتها قناة “القاهرة الإخبارية”، إن دول أوروبا لم تشعر بأي خجل عندما تم حرق القرآن والكتب المقدسة الأخرى بالإضافة لكراهية الإسلام، مؤكدًا أن الإجراءات الأحادية القمعية التي يفرضها الغرب تمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأكد أن العديد من الدول تحولت إلى ضحية للعقوبات القمعية التي تفرضها دول الغرب، متابعًا: "نحن نشدد مجددًا على ضرورة أن تكف الولايات المتحدة عن حصارها غير القانوني وغير المسبوق التجاري والاقتصادي والمالي على كوبا".

لافروف: أمريكا ودول الغرب مستمرة في إذكاء النزاعات وتفكيك البشرية

وأكد أن أمريكا ودول الغرب مستمرة في إذكاء النزاعات وتفكيك البشرية، متابعًا: "هم يفعلون كل ما في وسعهم لتجنب تشكل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، ويجبرون العالم على اللعب وفقًا لقواعدهم الخاصة".

وأضاف لافروف: "أدعو السياسيين والدبلوماسيين الغربيين على إعادة قراءة ميثاق الأمم المتحدة بتمعن" مشيرًا إلى أن النظام العالمي الذي أنشأ في نهاية الحرب العالمية الثانية يقوم على مبدأ الديمقراطية المتمثل في المساواة بين الدول في السيادة سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وزير الخارجية الروسي حرق القرآن الكريم روسيا أمريكا دول الغرب القاهرة الإخبارية الامم المتحدة

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