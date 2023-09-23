السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الروسى: الغرب إمبراطورية أكاذيب ويرفض مبدأ المساواة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب كما قال الرئيس بوتين إمبراطورية أكاذيب وروسيا على غرار بلدان كثيرة علمت هذا مباشرة.

وزير الخارجية الروسي: دول الغرب ترفض مبدأ المساواة

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليًا عن التفاوض.

وتابع: "في عام 1945 عندما هزمنا مع واشنطن ولندن العدو على جبهات الحرب العالمية الثانية حلفاؤنا في التحالف المناهض لهتلر كانوا قد أعدوا المخططات لعملية عسكرية مفاجئة ضد الاتحاد السوفيتي".

وأردف: "وبعد 4 سنوات في عام 1949 وضع الأمريكيون مخططًا لعمليات إسقاط تشمل ضربات نووية موسعة ضد الاتحاد السوفيتي، وهذه المخططات بقيت حبرًا على ورق والاتحاد السوفيتي طور منظوماته وقتها".

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