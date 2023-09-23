وزير الخارجية: مصر تعمل دائمًا لتعزيز السلم والاستقرار فى محيطها الإقليمى والعالم

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تطلع بدور رئيسي في تعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.

سامح شكري: مصر ساهمت في صياغة أهداف ومبادئ الأمم المتحدة

وأضاف شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” أن مصر كانت في طليعة الدول التي انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أنشأت المنظمة من أجل تحقيقها.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ظلت طيلة العقود الماضية تعمل وفقًا لتلك المبادئ والأهداف بالتزام كامل؛ لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن العالم يواجه اليوم تساؤلًا مُلحًا يتعلق بفاعلية هذا العمل وكفاءة المنظومة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة.