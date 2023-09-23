السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى وجايشانكر: نتطلع لخطوات ملموسة فى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الهندي

التقي وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، سوبرامنيام جايشانكر وزير خارجية الهند، وذلك على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، كشف عن أن اللقاء تناول التأكيد على الروابط التاريخية المشتركة وتميز العلاقات بين البلدين، لا سيما في أعقاب تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الجارى، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. 

جانب من لقاء وزير الخارجية ونظيره الهندي

وأردف أبوزيد بأن وزير الخارجية رحب خلال اللقاء بتنامى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات علي مستوى كبار المسئولين لاستشراف الفرص وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بصورة عملية. 

 

خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي

ونوه شكرى بأن قيام شركة مصر للطيران مؤخرًا بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي سوف يسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى تنامى حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر. 

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الهندي حضور مصر في المحافل الدولية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في قمة مجموعة الـ20 وغيرها من الفعاليات، التي تؤكد حرص مصر علي الانخراط بصورة إيجابية مع محيطها، وهو محل تقدير وإشادة من الجانب الهندى.

وزير الخارجية ونظيره الهندي

وقدم التهنئة لمصر اتصالا بقرار القمة الأخيرة لتجمع "بريكس"، والذى دعا مصر للانضمام رسمياً للتجمع في مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى دعم بلاده لهذا الانضمام لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي في محيطها الإقليمي، وما يتيحه ذلك من إضافة حقيقية لإثراء التعاون بين دول التجمع في كل الأصعدة والمجالات، وهو الأمر الذى كان محل تقدير من وزير الخارجية. 

جانب من اللقاء

الملفات الإقليمية والدولية

واختتم أبوزيد تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزيران  أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة واحتواء تداعياتها.

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في سياق متصل، أطلع وزير الخارجية نظيره الهندى على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالًا بالقضية الفلسطينية والشأن السوداني والأوضاع في ليبيا، مبرزًا الدور المصرى الإيجابي في السعي نحو حلحلة تلك الأزمات وكسر حالة الجمود الحالي التي تشهدها المنطقة. 

واتفق شكري ونظيره الهندى على استمرار التنسيق والتعاون المشترك اتساقًا مع ترفيع مستوى العلاقات الثنائية، والإسراع بوتيرة التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وزير الخارجية سامح شكري الهند مصر الامم المتحدة

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