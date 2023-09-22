السفير أحمد أبو زيد: مصر تركز على أهمية العمل الجماعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ملامح كلمة سامح شكري وزير الخارجية، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 78.

وقال خلال لقائه عبر “القاهرة الإخبارية”، إن مصر دائماً كانت تدافع عن دور الأمم المتحدة وميثاقها باعتباره يعبر عن الضمير العالمي، ونظراً أن هذه الدورة تركز على استعادة هذه الثقة، فالكلمة ستتناول الثقة في النظام الدبلوماسي متعدد الأطراف.

وأوضح أن مصر تركز على هذا البعد وأهمية العمل الجماعي والعمل في إطار الامم المتحدة، فضلاً عن احترام مثياق والقواعد والمبادئ التي تأسس عليها ميثاق الامم المتحدة، وأيضاً تحليل سبب ما وصلنا إليه اليوم وإلي أي مدى وصل وابتعد النظام الدولي والعلاقات الدولية، عن مبادئ هذه المثياق ، كيف يمكن أن نستعي الثقة في هذا الميثاق.

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث يلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى".

كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الإتحاد الأوروبي.

كما يتضمن برنامج وزير الخارجية لقاءات ذات طبيعة اقتصادية هامة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ويلتقي مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمى .