السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى جراحة أورام يوضح جهود الدولة المصرية لدعم مبادرة صحة المرأة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أوضح الدكتور حاتم أمين، استشاري جراحة الأورام، جهود الدولة لدعم مبادرة صحة المرأة، قائلًا: "إن انتشار السيارات المتنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمجان في مختلف محافظات الجمهورية، يأتي في إطار استمرار المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين بشكل كبير جدًا خلال الفترة الماضية". 

وأضاف الدكتور حاتم أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة" المذاع عبر فضائية extra news، أن كل المواطنين لمسوا مدى الجهود المبذولة، ومردودها على صحة المواطنين خاصة في مجال الكشف المبكر للأورام، وهو ما يفرق في تقديم علاج ناجح ونهائي للورم في حالة اكتشافه بشكل مبكر.

انطلاق الحملة التنشيطية 100 يوم صحة

وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة التنشيطية 100 يوم صحة، وبدء عملها في شهر يوليو الماضي، تم البدء بالعمل من خلال السيارات المتنقلة، حيث تشمل الحملة جميع المحافظات للوصول إلى منازل السيدات اللاتي لم يشملهن الفحص قبل ذلك.

الدكتور حاتم أمين دعم مبادرة مبادرة صحة المرأة جراحة الاورام السيارات المتنقلة

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