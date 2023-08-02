الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مبادرة "100 يوم صحة"

اللقاء
اللقاء

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف  إلى خدمة المواطن السوهاجي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "، مشيرا إلى أن سوهاج من أكثر المحافظات التي استفادت من المبادرات الصحية، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاقه العديد من المبادرات التي تهدف إلى العناية بصحة المواطنين، موجها جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها . 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، خاصة مبادرة " دعم صحة المرأة "، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة "، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي . 

حضر الاجتماع كذلك النائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، وعدد من قيادات مديرية الصحة، ومديري المستشفيات، والرائدات الريفيات، وممثلي المجلس القومي للمرأة . 

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة العلمية بالدعم الكبير، الذي تحظى به المبادرة بمحافظة سوهاج، من السيد المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة من أولى المبادرات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجانب العلمي، والذي يعمل بالتوازي مع الجانب التنفيذي، مشيدا بمركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج، والمستوى المتميز للمركز في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، خاصة أورام الثدي، لافتا العمل من خلال خطة علمية واضحة للوصول  إلى أكبر نسب شفاء، مشيرا إلى أن إجمالي الترددات من السيدات منذ انطلاق حملة " 100 يوم صحة "، بلغ 41 ألف حالة، مؤكدا على أهمية التوعية والالتزام بالزيارات الدورية، مثمنا التلاحم الشعبي والسياسي، والعلمي؛ لتحقيق أهداف المبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. 

تضمن الاجتماع عرض قصص عدد من المريضات المتعافيات من مرض سرطان الثدي، ورحلتهن منذ بداية المرض، وحتى تمام الشفاء، وكذا آرائهن في الخدمات الطبية التي قدمت لهن بمركز أورام سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث أشادوا جميعا بما لاقوه من عناية ورعاية، ودعم نفسي وطبي، خلال رحلة العلاج، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على  إطلاقه مبادرة " دعم صحة المرأة " .

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