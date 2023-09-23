السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا قالت ليبيا عن المساعدات المصرية؟

الدعم والمساندة بين
الدعم والمساندة بين الأشقاء

تأتى الأزمات لتظهر معادن الشعوب والحكومات من خلال الدعم والمساندة بين الأشقاء، فقبل أيام قليلة تعرضت ليبيا لمحنة طبيعية قاسية “إعصار دانيال” والذي تسبب في حصد أرواح آلاف من الشعب الليبي،.

 ساهمت جمهورية مصر العربية بعد إعصار دانيال، في دعم الشعب الليبي خلال الأيام الماضية من خلال تقديم المساعدات لهم من خلال إرسال 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت المساعدات كميات كبيرة من المواد غذائية والمساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ ومجموعات عمل من الهلال الأحمر. 

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية "ماذا قال مسؤولي ليبيا عن مساعدات مصر لهم بعد إعصار دانيال؟"

حفتر يشكر مصر ويشيد بتوجيهات الرئيس السيسي 

فور وصول الإمدادات المصرية إلى ليبيا جراء الإعصار، تقدم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى التخفيف من معاناة المتضررين الليبيين، كما تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدر تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر، معبرا عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبى فى هذه المحنة.

وزير الخارجية الليبي 

طالب عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، القيادة المصرية، لما لها من مكانة إقليمية ودولية، ضرورة تبني تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة في ليبيا نتيجة لتعرضها لأضرار بالغة جراء إعصار دانيال، مشيدًا بدور مصر مع ليبيا، مشيرًا إلى أن دور مصر لا يقتصر على المساعدات الحالية، بل تمتد إلى دعمها الدائم وتضحياتها في سبيل استقرار ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الليبي أن مصر دولة كبيرة ولعبت وتلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية والإفريقية والعالمية، مشيدًا بدور الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للكارثة، حيث وجه كل أجهزة الدولة لدعم ومساعدة الشعب الليبي.

ماذا قدم الهلال الأحمر للمناطق المنكوبة فى ليبيا؟

المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية 

تقدم المقدم طارق الخراز المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الليبية بالشكر والتقدير للحكومة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم كافة الدعم للشعب الليبى ودعم مصر للشعب الليبى فى حدث إعصار "دانيال".

رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا يتقدم بالشكر لمصر 

وبعد تقديم الإمدادات للشعب الليبي، تقدم عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بالشكر إلى الدولة المصرية لدورها الداعم لأبناء الشعب الليبي في كارثة إعصار دانيال، مشيدا بكافة الدول التي أرسلت فرق إغاثة ومساعدات عاجلة إلى أبناء الشعب الليبي وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية.

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