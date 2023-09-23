رئيس جامعة طنطا: جار تجهيزات مشروعات لاستيعاب 6 آلاف طالب

كشف الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا عن استعداد جامعة طنطا لاستقبال الطلاب الجدد داخل المدن الجامعية الموجودة داخل الجامعة، مشيرا إلى أن المدن الجامعية تستوعب أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة وجار الانتهاء من عدد من المشروعات لمضاعفة طاقة المدن الجامعية إلى ٦ آلاف طالب وطالبة.

الانتهاء من كافة الإصلاحات الموجودة بالمدن مع توفير كافة الأجهزة والمفروشات

وأكد رئيس جامعة طنطا على الانتهاء من كافة الإصلاحات الموجودة بالمدن مع توفير كافة الأجهزة والمفروشات التى كان تحتاجها المدن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطهير كافة الغرف، موضحا إنهاء كافة أعمال الصيانة بجميع المرافق الخاصة بالمدن الجامعية طبقا للخطة الزمنية المحددة مسبقا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأوبئة والتعقيم المستمر لغرف الطلاب والممرات والمطعم لتحقيق أعلى درجات الصحة والسلامة للمقيمين.

يذكر أن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة طنطا وفقا لما أعلنته جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت كالتالي:



1- أن يكون الطالب مقيدا منتظما بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها.

2- ألا يكون الطالب قد تم إخلائه بالمدينة الجامعية في العام السابق إخلاء إداري خاص بالطلاب القدامى.

3- ألا يكون قد صدر ضده أي عقوبات تأدبية أو حرمان من الإقامة بالمدن في العام السابق.

4- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل، وأولوية القبول للتقدير الأعلى.

5- بالنسبة للحالات الاجتماعية يقتصر على فاقد عائل الأسرة بإحضار صورة شهادة الوفاة.

6- تقتصر الحالات المرضية على «شلل الأطفال، كفيف، مركز المكفوفين، الصم والبكم، ذوي الهمم».

7- حالات مركز المكفوفين تعتمد من «مركز المكفوفين» بكلية الآداب بسبرباي.

8- يتم الكشف الطبي على الطلاب «قدامى ومستجدين» بمعرفة اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بسبرباي.