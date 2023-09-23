السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإبداعات القصصية لطلاب جامعة بنها بمكتبة القاهرة الكبرى فى الزمالك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم منذ قليل مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها؛ برعاية الدكتور ناصر  الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب؛ بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف الكاتب ياسر عثمان مدير عام  المكتبة، حفل إشهار الإبداعات القصصية لطلاب جامعة بنها عن "كتاب إبداعات قصصية".

ياسر عثمان: إطلاق الإصدار الثاني للنادي الأدبي لطلاب الجامعات

وأشار الكاتب ياسر عثمان، إلى أن الاحتفال  إيمانا من جامعة بنها بمواهب  أبنائها وإبداعاتهم المتميزة التى تمثل  تجربة إبداعية مزدهرة، وإن هذا الإصدار هو الثانى للنادى الأدبى لطلبة وطالبات الجامعة بالكليات المختلفة.

وأضاف أنهم موهبة حقيقية لا تحتاج سوى من ينير لها السبيل  لتسير بخطى ثابتة راسخة، وأكدوا  أن مصر الحضارة كانت ولا تزال وستظل موطنا للمبدعين.     

جاء الحفل تحت إشراف د. منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين، ود. وليد أحمد سمير مدير المركز، والدكتورة هبة عكاشة مدير التسويق والروائى الباحث فؤاد مرسى.

وقامت مكتبة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس بتكريم الطلاب لتميزهم فى كتابة القصة القصيرة ومشاركتهم فى تألبف كتاب إبداعات قصصية، كما شارك الطالب بكلية الهندسة شبرا " أندرو أيمن ناجى" بفقرات موسيقية على آلة الجيتار الذى كرمته مكتبة القاهرة على هامش الحفل.   

جدير بالذكر أنه قام طلاب جامعة بنها بجولة تفقدية والتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها مكتبة القاهرة، جاء ذلك فى صباح اليوم السبت.

عن مكتبة القاهرة الكبرى

نسب هذا القصر المقام عليه هذه المكتبة إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل). ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية ، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.

وتقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقرب من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

وتقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 متر مربع، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعى.

مركز رعاية الموهبين والمبدعي جامعة بنها مكتبة القاهرة الكبرى الكاتب ياسر عثمان الإصدار الثاني للنادي الأدبي لطلاب الجامعات

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