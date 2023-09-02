السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تنظم الملتقى الشهري" الإعلام والهوية والتراث"

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى الملتقي الشهري تحت عنوان" الإعلام والهوية والتراث" بالتعاون مع جمعية خريجي الإعلام، يوم الاربعاء الموافق 6 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المكتبة في 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.

ضيوف الملتقى الشهري بمكتبة القاهرة الكبرى

ويحاضر بالملتقى كل من الدكتور حسن عماد مكاوي رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام، أحمد بهى الدين العساسي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، والإعلامية كريمة عوض مقدمة برنامج حديث القاهرة، وأحمد الجمال، المفكر والكاتب الصحفي، ويدير الملتقي الشهري الإعلامية هبة حمزة، رئيس اللجنة الثقافية بجمعية خريجى الإعلام.

معرض فن تشكيلي

وجدير بالذكر إن مكتبة القاهرة الكبرى، افتتحت خلال الساعات الماضية معرض فني تشكيليي للطلاب يضم أكثر من 150 عملًا فنيًا من أعمال الفن التشكيلي، وشهدت الفعاليات تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية "إبداع الموهوبين في المجال الفني"وذلك بمشاركة رؤساء أقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية المختلفة.

تاريخ افتتاح مكتبة القاهرة الكبرى

ويشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبرى تم افتتاحها عام 1995 لرواد الثقافة والعلم والفن من مختلف أنحاء مصر والعالم، ومنذ عام 1995 أصبحت مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة في القاهرة بعد دار الكتب، ومن أبرز مراكز الإشعاع الثقافي والحضارى التى أنشأتها وزارة الثقافة المصرية، وتضم المكتبة عدة قاعات تحتوي على 200 ألف وعاء ثقافي.

فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى المستمرة

وتقدم المكتبة العديد من الخدمات لجمهور القراء، كما تقدم الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال أجندة شهرية للندوات والمعارض وورش العمل والرحلات واللقاءات الفكرية والمؤتمرات والدورات التعليمية، والتي منها الخط العربي، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، وفنون جميلة وتسويق إلكتروني.

اقرأ أيضًا:

مكتبة القاهرة الكبرى.. «200 ألف» كتاب على نيل الزمالك

فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى المستمرة معرض فن تشكيلي افتتاح مكتبة القاهرة الكبرى ضيوف الملتقى الشهري بمكتبة القاهرة الكبرى مكتبة القاهرة الكبرى الملتقي الشهري الإعلام والهوية والتراث جمعية خريجي الإعلام

مواد متعلقة

"فى نقد العرض المسرحى" على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى.. الليلة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

ضبط طالبين ربطا شابًا فى عمود إنارة وتصويره فى الوايلى

مصرع "العقرب" أخطر العناصر الإجرامية فى مطاردة أمنية بالدقهلية

باحث: جولات البرهان الداخلية إيذان ببداية مرحلة جديدة فى السودان

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل