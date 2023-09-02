الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تنظم الملتقى الشهري" الإعلام والهوية والتراث"

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى الملتقي الشهري تحت عنوان" الإعلام والهوية والتراث" بالتعاون مع جمعية خريجي الإعلام، يوم الاربعاء الموافق 6 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المكتبة في 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.

ضيوف الملتقى الشهري بمكتبة القاهرة الكبرى

ويحاضر بالملتقى كل من الدكتور حسن عماد مكاوي رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام، أحمد بهى الدين العساسي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، والإعلامية كريمة عوض مقدمة برنامج حديث القاهرة، وأحمد الجمال، المفكر والكاتب الصحفي، ويدير الملتقي الشهري الإعلامية هبة حمزة، رئيس اللجنة الثقافية بجمعية خريجى الإعلام.

معرض فن تشكيلي

وجدير بالذكر إن مكتبة القاهرة الكبرى، افتتحت خلال الساعات الماضية معرض فني تشكيليي للطلاب يضم أكثر من 150 عملًا فنيًا من أعمال الفن التشكيلي، وشهدت الفعاليات تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية "إبداع الموهوبين في المجال الفني"وذلك بمشاركة رؤساء أقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية المختلفة.

تاريخ افتتاح مكتبة القاهرة الكبرى

ويشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبرى تم افتتاحها عام 1995 لرواد الثقافة والعلم والفن من مختلف أنحاء مصر والعالم، ومنذ عام 1995 أصبحت مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة في القاهرة بعد دار الكتب، ومن أبرز مراكز الإشعاع الثقافي والحضارى التى أنشأتها وزارة الثقافة المصرية، وتضم المكتبة عدة قاعات تحتوي على 200 ألف وعاء ثقافي.

فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى المستمرة

وتقدم المكتبة العديد من الخدمات لجمهور القراء، كما تقدم الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال أجندة شهرية للندوات والمعارض وورش العمل والرحلات واللقاءات الفكرية والمؤتمرات والدورات التعليمية، والتي منها الخط العربي، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، وفنون جميلة وتسويق إلكتروني.

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