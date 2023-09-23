مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يبحث تطويرها ورفع قيمتها

عقد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية أول اجتماعاته، وناقش الاجتماع سبل تطوير الجوائز.

يرأس المجلس الكاتب الصحفى الكبير محمد العزبى آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية، ويضم المجلس فى عضويته من النقباء السابقين الأساتذة يحيى قلاش، وضياء رشوان، وعبد المحسن سلامة، ومن الكتّاب الصحفيين الأساتذة، سناء البيسى، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.

وشُكلت خلال الاجتماع لجنة لوضع تصور تعديل لائحة الجائزة تضم نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، والكاتب الصحفى شريف رياض، والكاتب الصحفى أسامة سلامة، وكذلك لجنة لتنمية موارد دعم ورعاية الجائزة لرفع قيمة الجوائز تضم نقيب الصحفيين خالد البلشى والكاتب الصحفى حمدى رزق.

وتواصل اللجان النوعية عملها على مدار الأيام المقبلة على أن ينعقد مجلس الأمناء خلال أسبوعين لمناقشة وإقرار الشكل الجديد للجائزة فى نسختها الجديدة.

حضر الاجتماع نقيب الصحفيين خالد البلشى، ووكيلا النقابة حسين الزناتى ومحمود كامل.

مجلس أمناء المسابقة

قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل مجلس أمناء لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، مؤكدًا أنه عرفانًا بقيمة رواد الصحافة وشيوخها؛ فقد تقرر توليه رئاسة مجلس الأمناء هذا العام شرفيًا للأستاذ محمد العزبي، آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية.

ويضم تشكيل مجلس الأمناء من النقباء السابقين: الأساتذة يحيى قلاش، وضياء رشوان، عبدالمحسن سلامة، ومن الكتّاب الصحفيين الأساتذة، سناء البيسى، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبدالله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.

وقال محمود كامل، وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشى، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفى الراحل محمود عوض، فى وجود مجلس أمناء كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.

وأضاف أن مجلس الأمناء سيتغير سنويًا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية، على أن يرأسه شرفيًا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية فى آخر عام سابق.

وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر، لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم فى الوطن العربي.