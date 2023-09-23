السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

عقب كارثة عاصفة دانيال.. مصر تدعم جهود إعادة إعمار ليبيا (إنفوجراف)

إعادة إعمار ليبيا
إعادة إعمار ليبيا

خلفت عاصفة دانيال خسائر مادية فادحة في شرق ليبيا بخلاف آلاف القتلى والمفقودين، الأمر الذي جعل ليبيا في حاجة لسرعة إعادة الإعمار لإصلاح ما خلفته الكارثة، وكانت مصر من بين الدول التي طلبت السلطات الليبية دعمها في هذا الملف.

فمن جهته دعا وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان مصر لتبني تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار المدن المتضررة.

لا يتوفر وصف.


كما بحث رئيس الوزراء الليبى أسامة حماد مع الشركات المصرية إعادة الإعمار فقد وجه بالبدء الفوري في عمليات إعادة الإعمار.

من جهته خصص مجلس النواب الليبي 10 مليارات دينار ليبي لدعم عمليات إعادة الإعمار فيما تحظى مصر بخبرات قوية للعمل في ليبيا في مجال البنية التحتية.

وبالفعل تقود شركات مصرية تطوير الطريق الدائري الثالث بطرابلس المتوقف منذ 2008 فيما بلغ حجم مشروعات شركات المقاولات المصرية في ليبيا حوالي 15 مليار دولار.

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درنة تنظم الشهر المقبل مؤتمرًا لإعادة إعمارها بعد الفيضانات

سرعة دعم مصر لليبيا

كان لسرعة استجابة مصر لما حل بليبيا من كارثة جراء عاصفة دانيال التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين دورًا مهمًا في التخفيف من حدة الفاجعة وتسريع وتيرة انقاذ المحاصرين وانتشال جثث الضحايا.

عقب ساعات من عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا يوم 11 سبتمبر الجاري وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم اللازمة للأشقاء في ليبيا لتجاوز كارثة العاصفة، وعلى الفور كان رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر في قلب العاصفة ليبيا لتسريع وتيرة جهود الإنقاذ على أعلى مستوى.

وبفضل سرعة التحركات المصرية أسهمت في التخفيف من حدة الكارثة، فكانت الفرق المصرية أول من وصل إلى ليبيا، وقد أسهم ذلك في إنقاذ المئات من المحاصرين تحت الأنقاض.

وبجانب ذلك نجحت الطائرات المصرية في توصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى المحاصرين في المدن والمناطق التي تحولت إلى مناطق معزولة بسبب انقطاع الطرق والكهرباء ووسائل الاتصال ما ساعد أهلها على الصمود وتوفير احتياجاتهم الضرورية بجانب نقل المرضى والمصابين لأقرب مستشفى أو المستشفيات الميدانية التي أقامتها مصر قرب درنة من أجل تقديم الرعاية الطبية الأمر الذي أسهم في إنقاذ مئات الأرواح.

مصر عاصفة دانيال دانيال إعادة الإعمار مؤتمر دولي

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