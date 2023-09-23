القصة الكاملة لفيديو رمى الطماطم فى الصحراء.. ماذا حدث؟

بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلي، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصد إلقاء عدد من الأشخاص للطماطم في الصحراء، وتصدر محركات البحث على جوجل.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية القصة عندما عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو لعدد من التجار يلقون الطماطم فى الصحراء دون تفسير لذلك الفعل الغريب، متسائلا لماذا يتم رمى هذه الأحجام من الطماطم فى الصحراء رغم أن السوق فى حاجة لها؟

وعلق الباز على المقطع المتداول قائلا إن هذا فيديو كارثة ومصيبة، وناس عاوزة تسرقنا وتخلينا عايشين في مشكلة طول الوقت، وبعدين نقول هو الإنتاج بيروح فين، لافتا إلى أن الطماطم وصلت لـ 20 جينها للكيلو، وهناك من يلقيها في الصحراء.

وعقب نشر الدكتور محمد الباز لهذا الفيديو، تم إبلاغ الداخلية لتقوم سريعًا بالرد والتفسير لهذا الفيديو، قائلة: “تتلخص القصة فى وجود حمولة طماطم إلى أحد المصانع حدث فيها عطل وانقلبت فأحضروا سيارة أخرى نقلوا عليها حمولة الطماطم، لكن حين وصلت للمصانع كانت الطماطم فسدت، فرفض المصنع استلامها، وأُلقيت في الصحراء".

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