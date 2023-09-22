مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وتوضيح حقيقة الفيديو المتداول عن إلقاء الطماطم في الصحراء.

حقيقة إلقاء الطماطم في الصحراء

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن وزارة الداخلية أرسلت معلومات توضح أن سيارة كانت تنقل حمولة طماطم إلى أحد المصانع حدث فيها عطل وانقلبت فأحضروا سيارة أخرى نقلوا عليها حمولة الطماطم، لكن حين وصلت للمصانع كانت الطماطم فسدت، فرفض المصنع استلامها، وأُلقيت في الصحراء.

تفاصيل سرقة البطاطس من سيارات النقل

أما بالنسبة لسرقة البطاطس، فأوضحت الداخلية في بيان، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 شخصًا "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور، وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" - 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمة فـى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.