مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في الجولة 6

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز حيث تنطلق اليوم أولى مباريات الأسبوع السادس من جولات "البريميرليج" حيث تابع الملايين في مصر والوطن العربي والعالم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وتستمر مباريات تلك الجولة حتى مساء يوم غدًا الأحد وتنطلق مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهره ومكة المكرمة بداية اللقاء من استاد الاتحاد.

كريستال بالاس وفولهام

كما يواجه فريق كريستال بالاس نظيره موف والهام ضمن مباريات الجولة السادسة في تمام الساعة 5:00 من مساء اليوم السبت حيث تستضيف اللقاء استاد سيلهرست بارك.

لوتون تاون وولفرهامبتون

ويستضيف استاد كينيلورث رود لقاء لوتون تاون وولفرهامبتون والذي ينطلق مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد وايفرتون

وتنطلق المباراة التي تجمع فريقين برينتفورد وايفرتون في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم السبت وذلك من ملعب برينتفورد وايفرتون استاد جيتش كوميونيتي.

بيرنلي × مانشستر يونايتد

وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تنطلق المباراة الأخيرة من مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تجمع بين بيرنلي ومانشستر يونايتد.

نتائج مباريات الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي

الفريق النتيجة الفريق ليفربول 3 1 وولفرهامبتون فولهام 1 0 لوتون تاون توتنهام 2 1 شيفيلد يونايتد مانشستر سيتي 3 1 وست هام برايتون 3 1 مانشستر يونايتد أستون فيلا 3 1 كريستال بالاس نيوكاسل 1 0 برينتفورد بورنموث 0 0 تشيلسي آرسنال 1 0 إيفرتون نوتنجهام فورست 1 1 - بيرنلي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم