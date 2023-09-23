السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في الجولة 6

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز حيث تنطلق اليوم أولى مباريات الأسبوع السادس من جولات "البريميرليج" حيث تابع الملايين في مصر والوطن العربي والعالم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وتستمر مباريات تلك الجولة حتى مساء يوم غدًا الأحد وتنطلق مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهره ومكة المكرمة بداية اللقاء من استاد الاتحاد.

كريستال بالاس وفولهام

كما يواجه فريق كريستال بالاس نظيره موف والهام ضمن مباريات الجولة السادسة في تمام الساعة 5:00 من مساء اليوم السبت حيث تستضيف اللقاء استاد سيلهرست بارك.

لوتون تاون وولفرهامبتون

ويستضيف استاد كينيلورث رود لقاء لوتون تاون وولفرهامبتون والذي ينطلق مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد وايفرتون

وتنطلق المباراة التي تجمع فريقين برينتفورد وايفرتون في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم السبت وذلك من ملعب برينتفورد وايفرتون استاد جيتش كوميونيتي.

بيرنلي × مانشستر يونايتد

وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تنطلق المباراة الأخيرة من مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تجمع بين بيرنلي ومانشستر يونايتد.

نتائج مباريات الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي 

الفريق 

النتيجة

الفريق 

 ليفربول

3

1

وولفرهامبتون 
فولهام 

1

0

 لوتون تاون
توتنهام 

2

1

 شيفيلد يونايتد
مانشستر سيتي

3

1

وست هام   
 برايتون

3

1

مانشستر يونايتد 
أستون فيلا 

3

1

كريستال بالاس
نيوكاسل 

1

0

برينتفورد
بورنموث 

0

0

تشيلسي
آرسنال

1

0

إيفرتون 
نوتنجهام فورست

1

1

 - بيرنلي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 6 "مواجهات قوية"

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

  1. مانشستر سيتي 15 نقطة
  2. توتنهام 13 نقطة
  3. ليفربول 13 نقطة
  4. أرسنال 13 نقطة
  5. برايتون 12 نقطة
  6. وست هام 10 نقطة
  7. أستون فيلا 9 نقطة
  8. نوتنغهام فورست 7 نقطة
  9. كريستال بالاس 7 نقطة
  10. فولهام 7 نقطة
  11. برينتفورد  6 نقطة
  12. نيوكاسل  6 نقطة
  13. مانشستر يونايتد 6 نقطة
  14. تشيلسي 5 نقطة
  15. بورنموث 3 نقطة
  16. ولفرهامبتون 3 نقطة
  17. شيفيلد 1 نقطة
  18. إيفرتون 1 نقطة
  19. بيرنلي 1 نقطة
  20. لوتون تاون 0 نقطة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي مباريات اليوم الدورى الانجليزى مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست مباريات الأسبوع السادس

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

بعد طرحه ومواصفاته.. تعرف على سعر أيفون 15 برو max في مصر

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة