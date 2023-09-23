السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نادر نسيم: ما تحقق من نجاحات فى قطاع الصحة يدعو للفخر

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ما تحقق في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية يدعو للفخر، قائلًا: القيادة السايسية دفعت بالعديد من المبادرات الرئاسية، التي أحدثت تغييرا كبيرا في القطاع الصحي المصري آخرها مبادرة 100 يوم صحة.

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تقديم 435 ألفًا و161 خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة" خلال 24 ساعة

منظمة الصحة العالمية تشيد بالإنجازات في مصر

وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بما تحقق في مصر من إنجازات كبير في القطاع الصحي، وتأكيدها أن مصر سباقة في كثير من المبادرات، قائلا: "أي نجاح لمصر لا يعود فقط على المصريين، ولكن على كل دولة من دول إقليم شرق المتوسط بما فيها الدول الإفريقية".

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العمل: استكمال أعمال مبادرة 100 يوم صحة.. وتفقد الإنتاج بشركتين للقطاع الخاص ببورسعيد

صحة المرأة والطفل

وأوضح نائب بني سويف، أن مبادرات 100 مليون صحة وما يتعلق بصحة المرأة والطفل وغيرها من المبادرات الصحية الرائدة، استطاعت تحقيق نجاحات ضخمة والقضاء على قوائم الانتظار، علاوة على ما صاحب ذلك من تطوير لمئات المستشفيات والتوسع في مستشفيات التأمين الصحي وغيرها.

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إجراء 51 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بأسيوط

وأكد النائب نادر يوسف نسيم، أن قطاع الصحة من القطاعات التي تحققت فيها نجاحات ضخمة بشهادات محلية ودولية وهو ما يحسب للرئيس السيس، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية بشكل شامل.

يذكر أن الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان سبق وأعلنت حصرًا لنتائج المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تضمن تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، ومباردة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ولتنمية الأسرة المصرية، وخدمات الكشف والعلاج بالقوافل الطبية المنتشرة بجميع أنجاء الجمهورية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الصحة النفسية، وخدمات تطعيمات الأطفال، وغيرها حيث تخطى عدد المبادرات الرئاسية الصحية ٢٥ مبادرة.

النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ مبادرة 100 يوم صحة مبادرات الرئيس الصحية الصحة ١٠٠ مليون صحة

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