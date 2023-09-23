نادر نسيم: ما تحقق من نجاحات فى قطاع الصحة يدعو للفخر

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ما تحقق في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية يدعو للفخر، قائلًا: القيادة السايسية دفعت بالعديد من المبادرات الرئاسية، التي أحدثت تغييرا كبيرا في القطاع الصحي المصري آخرها مبادرة 100 يوم صحة.

منظمة الصحة العالمية تشيد بالإنجازات في مصر

وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بما تحقق في مصر من إنجازات كبير في القطاع الصحي، وتأكيدها أن مصر سباقة في كثير من المبادرات، قائلا: "أي نجاح لمصر لا يعود فقط على المصريين، ولكن على كل دولة من دول إقليم شرق المتوسط بما فيها الدول الإفريقية".

صحة المرأة والطفل

وأوضح نائب بني سويف، أن مبادرات 100 مليون صحة وما يتعلق بصحة المرأة والطفل وغيرها من المبادرات الصحية الرائدة، استطاعت تحقيق نجاحات ضخمة والقضاء على قوائم الانتظار، علاوة على ما صاحب ذلك من تطوير لمئات المستشفيات والتوسع في مستشفيات التأمين الصحي وغيرها.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم، أن قطاع الصحة من القطاعات التي تحققت فيها نجاحات ضخمة بشهادات محلية ودولية وهو ما يحسب للرئيس السيس، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية بشكل شامل.

يذكر أن الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان سبق وأعلنت حصرًا لنتائج المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تضمن تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، ومباردة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ولتنمية الأسرة المصرية، وخدمات الكشف والعلاج بالقوافل الطبية المنتشرة بجميع أنجاء الجمهورية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الصحة النفسية، وخدمات تطعيمات الأطفال، وغيرها حيث تخطى عدد المبادرات الرئاسية الصحية ٢٥ مبادرة.