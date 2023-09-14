الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تقديم 435 ألفًا و161 خدمة ضمن حملة "100 يوم صحة" خلال 24 ساعة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 435 ألفًا و161 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و105 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و388 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و43 طفلا، فيما قدمت 28 ألفًا و405 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

المبادرة الرئاسية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف 40 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و771 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1595 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 آلاف و354 مواطنا.

تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مواطن فى المنيا ضمن "100 يوم صحة"

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 13 ألفا و658 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 11 ألفا و181 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 102 ألف، و293 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 76 ألفا، و17 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 146 ألفا و61 طفلا .

الصحة النفسية

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و250 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

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«الصحة» تعلن التقرير اليومى لمبادرة «100 يوم صحة»

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة 100 يوم صحة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة خدمة مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

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