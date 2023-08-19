عضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: سرطان الثدى قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرًا

أوضح الدكتور لؤي قاسم، عضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة، قائلًا: "إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بدأت في يوليو 2019، أي منذ أربع سنوات، وهي مبادرة مستمرة حتى الآن حيث لا تعتبر مبادرة مؤقتة".

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هذه المبادرة هدفها الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والاكتشاف للأمراض الأخرى مثل السكر والسمنة، لافتًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ بدايتها وحتى الآن.

وأوضح أن المبادرة كلها موفرة بالمجان من خلال تسهيلات أكثر من 500 وحدة صحية، لافتًا إلى أن الحالات التي تحتاج إلى إجراءات تشخيصية أدق يكون العلاج أيضًا على نفقة الدولة، والتي تتمثل في كل إجراءات التشخيص من عينات وأشعة، وكل أنواع العلاج للجراحات والأورام.

وتابع أن سرطان الثدي مرض خطير فقط إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة، لكنه مرض غير خطير وقابل للشفاء إذا تم اكتشافه في مراحل مبكرة.