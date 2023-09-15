إجراء 51 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بأسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الجمعة، استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، حيث تم إجراء 51 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة.

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

صحة أسيوط: ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين

وأوضح وكيل الوزارة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

حيث أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، عدد 51 عملية جراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، حيث أجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة الدكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزي، اليوم الجمعة، عدد 11 عملية جراحية مجانية متنوعة بأقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية والأنف والأذن بواسطة الدكتور أحمد رأفت غانم الدكتور محمد الخطيب والدكتور سامر ثابت والدكتور أحمد علي حسين والدكتور شاكر فتحي والدكتورة منار إبراهيم والدكتورة رانيا ثروت فهمي ومساعدة أطباء التخدير دكتور محمد عبدالتواب والدكتور صبري مهدي عبدالحكيم ومعاونة طاقم تمريض العمليات بالمستشفى تحت إشراف الدكتور رمضان أحمد محمد مدير المستشفى والدكتور أحمد على حسين وكيل المستشفى والدكتور أحمد رأفت غانم نائب المدير للطوارئ.

هذا وقد أجرى مستشفى القوصية المركزي بقيادة الدكتور وليد أحمد أنور رياض، اليوم الجمعة، عدد 18 عملية مجانية تنوعت بين 9 عمليات نساء وتوليد و7 عمليات أنف وأذن وعملية واحدة عظام وعملية واحدة مسالك بواسطة الدكتور محمد سعد والدكتورة نجاة عبدالحافظ والدكتور عماد جميل والدكتور هيثم مهاب والدكتور روماني صبحي والدكتور هاني نعيم والدكتور أحمد علي والدكتور سميح مرزوق والدكتور ميخائيل منير والدكتورة رانيا نبيل والدكتور بيشوي سامي والدكتور أيمن فوزي والدكتور محبوب ماي وفريق التمريض عواطف محمد وإيمان صقر ونجلاء رفعت ونادية مرزق وسماح محمد ومحمد عبدالسلام.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور أيمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء عدد 6 عمليات مجانية بقسم الإصابات والطوارئ بمعرفة إخصائي الجراحة النوبتجي دكتور فهد عبدالرحيم أحمد.. وأيضًا قيصرية سفلي بمعرفة دكتور أندرو لبان ثابت إخصائي النساء النوبتجي وطبيب التخدير ريمون فوزي عيد.

فيما أجرى مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 4 عمليات جراحية مجانية، اليوم الجمعة، تنوعت بين عملية استئصال لحمية ولوزتين قام بإجرائها دكتور محمد جمال بمعاونة طبيب تخدير دكتور نور أحمد عيسى و2 عملية استئصال مرارة وعملية إزالة حصوة من المثانة قام بإجرائها دكتور مختار داود بمعاونة طبيب تخدير دكتور نور أحمد عيسى بمعاونة طاقم تمريض العمليات بالمستشفى.

بينما أجرى مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 8 عمليات ولادة قيصرية بواسطة دكتور سليم فايز ودكتورة مها عبدالبصير ودكتور أحمد عبدالناصر ومساعدة طبيبة التخدير دكتورة إيمان بشري تحت إشراف دكتور إيهاب عبدالحكم مدير المستشفى ودكتور أحمد عبدالصبور ودكتور وليد سيد نواب مدير المستشفى.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 4 عمليات مجانية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين، خاصة ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، خاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة.

مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة