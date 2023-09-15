محافظ أسيوط يبحث خطة مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والإجراءات المبكرة اللازم اتباعها للحد منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار الاهتمام بالتحسين البيئي والتنموي والمجتمعي.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حسام صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط ومحمد بشير، مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندس رجب علي محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين البيئة وكل الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن حرق المخلفات الزراعية، موجهًا بضرورة التواجد الميداني وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

سعد: حرق المخلفات الزراعية تهدد صحة وسلامة المواطنين

وقال المحافظ، إن ظاهرة حرق المخلفات الزراعية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتتسبب في حدوث حرائق بالمنازل المجاورة، لذلك لابد أن من التحرك بشكل مبكر لمواجهتها ووضع آلية منهجية للقضاء عليها من خلال ضبط المخالفات عن طريق الحملات المستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع الزراعة لضبط أي حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلاً ونهاراً بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث، فضلا عن دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى وأعلاف عضوية.

ووجه اللواء عصام سعد بتشكيل لجان بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كل الأطراف من الجهات المعنية تعمل على مدار الـ24 ساعة لمواجهة هذه الظاهرى وتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية من خلال الزراعة والوحدات المحلية والبيئة وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات على أنفسهم وأسرهم وتعريفهم بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة بمختلف المراكز، مؤكدًا أنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

وأشار رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز ورؤساء القرى والزراعة في تنفيذ التوجيهات الصادرة والمرور المستمر لضبط أى حالات حرق لمخلفات الزارعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمساءلة القانونية وفرض غرامات مالية على المخالفين، مؤكدًا تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكل الجهات والمؤسسات والجامعة والمجتمع المدني لتقديم الدعم الممكن للقضاء على تلك الظاهرة.

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