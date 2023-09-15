الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تمهيد شوارع ساحل سليم استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

تمهيد شوارع
تمهيد شوارع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ استكمال خطة رصف بالمراكز والأحياء والقرى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 /2024 وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين ورفع كفاءة الطرق حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كل المراكز والمدن والأحياء وفقًا للاولويات والاحتياجات.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كل الجهات وشركات المرافق للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

اللواء عصام سعد: ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي

وأكد محافظ أسيوط، أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع بأنحاء المحافظة، منوهًا أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين؛ لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جهته، أوضح أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه جارٍ تمهيد شارع الجمهورية استعدادًا لرصفه ورفع كفائته تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

حيث تم تمهيد الشارع باستخدام معدات المركز ورفع جميع المخلفات التي تنتج عن عملية التمهيد بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد محمد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع.

تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
تمهيد شوارع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة رصف الخطة الاستثمارية الجديدة تحسين ورفع كفاءة الطرق تحقيق السيولة المرورية

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