السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 4 سيدات في تعذيب "أطفال الوراق" بفيديو الشطة

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، نظر جلسة محاكمة 4 سيدات متورطين في تعذيب ثلاثة أطفال من أبناء أحدهم في منطقة الوراق ووضع «شطة» في أماكن حساسة بجسدهم، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل؛ لنظر طلب الدفاع برد المحكمة.

واتهمت النيابة "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان.ص"، 40 سنة، "سعاد. ط" 46 سنة، جارات المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى "مرزوق عبدالنبي"، 11 سنة، وشقيقتيه "سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات في غضون الفترة من 29 سبتمبر 2022 حتى 14 فبراير 2023 في دائرة الوراق، هتكن عرض المجني عليهم الطفلين مرزوق عبد النبي، وشقيقته سعاد بالقوة بأن أحكمن قبضتهن عليهما وقمن بتجريدهما من ملابسهما فكشفن عن عورتهما واستطالت أيديهن مناطق عفتهما، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدتهما وباقي المتهمات من جيرانها ولهن سلطة عليهما.

واحتجز المجني عليهم الأطفال مرزوق عبد النبي، وسعاد عبد النبي وإيمان عبد النبي بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي صرح فيها القوانين واللوائح، وهدد الجناة، الأطفال المجني عليهم بالقتل وعذبوهن تعذيبا بدنيا بأن ألقوا بهم من علو مرارًا ووضعن في دبر المجني عليها مادة مهيجة للأعصاب.

محكمة جنايات الجيزة تعذيب ثلاثة أطفال محاكمة 4 سيدات وضع شطة أماكن حساسة طلب الدفاع برد المحكمة

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