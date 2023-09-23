السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 145 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة من شوارع السنطة بالغربية

نظافة
نظافة

نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة شاملة أسفرت عن رفع كمية هائلة من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وبلغ إجمالي الوزن المرفوع خلال 24 ساعة حوالي 145 طنًا.

أوضحت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الهدف الرئيسي للحملة كان تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المجاورة، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وإعادة تأهيلها وتسويتها، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وقد تم تنفيذ هذه الحملة بجهود مشتركة بين الجهات المعنية والأهالي المتطوعين، الذين أبدوا رغبتهم الكبيرة في المساهمة في تحسين بيئتهم المحلية.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أهمية استمرار هذه الحملات النظافة ورفع التراكمات الرملية والمخلفات البنائية في جميع المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي المسؤولين لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المحافظة، مما يسهم في رفع جودة الحياة والارتقاء بالمستوى العام للمدينة والمحافظة. 

تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

تجدر الإشارة إلى أن حملات النظافة، ورفع التراكمات البيئية تعد جزءًا أساسيًا من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمحافظة في مصر لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتعكس هذه الحملات التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير بيئة صحية تسهم في رفاهيتهم وسعادتهم.

وعبر المواطنون عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الحملة الناجحة وللجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية والمتطوعين، وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة الفعّالة في المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدينة والمحافظة بشكل عام.

مؤكدين تعزيز رئاسة مركز ومدينة السنطة، جهدها في مجال الحفاظ على النظافة وتحسين البيئة وتعكس هذه الجهود الحثيثة التزام الجهات المعنية بتقديم خدمات ممتازة للمجتمع المحلي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

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