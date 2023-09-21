الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فن الإتيكيت والبروتوكول والمراسم".. عنوان اليوم الثاني للبرنامج القيادى بالغربية

برنامج القيادى بالغربية
برنامج القيادى بالغربية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، برنامج تدريبي بعنوان "القيادى" في المراسم والبروتوكولات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، ومحمد شلبى منسق عام الدلتا بمجلس الشباب المصري، ووائل شاهين مساعد المنسق العام بالدلتا، ومحمد الملوانى منسق عام المجلس بالغربية، والدكتور حسام عادل مساعد منسق مجلس الشباب بالغربية.

عقد البرنامج داخل قاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور ما يقرب من ١٢٠ مشاركًا من كل الجهات والمؤسسات المختلفة على مستوى المحافظة، ويعتمد البرنامج على التعرف على مفهوم البروتوكول والاتيكيت، اكتشاف أهم قواعد البروتوكول ومجالات تطبيقها، اكتساب مهارات فن التعامل مع كبار الشخصيات، التعرف على إتيكيت استقبال الضيوف والزيارات الرسمية، الاطلاع على اتيكيت وفن المحادثة والتخاطب ووسائل الاتصال الالكترونية، إبراز دور العلاقات العامة وعلاقاتها بالمراسم والبرتوكولات.

وأشار يسري الديب، وكيل الوزارة، إلى أن التدريب على تلك البرامج يُعد خيارًا استراتيجيًا لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، كما أن له أهمية كبيرة نظرًا لما يهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته،أو من خلال تعرفه على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها أثناء ممارسته لمهنته مما يزيده تمكناً في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء ،ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح إليه جهة تسعى للرقي والتقدم.

وفي الختام، تم فتح الحوار مع الحضور لطرح بعض الأسئلة والإجابة عليها، كما تم عقد ورشة عمل لبعض المراسم والبروتوكولات في لغة الحوار وتحية السلام بين الأفراد سواء في المقابلات الرسمية أو المقابلات العادية، ويستمر البرنامج حتى يوم الأحد الموافق ٢٤ سبتمبر الجاري.

وفي ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.

برنامج القيادى بالغربية
برنامج القيادى بالغربية
برنامج القيادى بالغربية
برنامج القيادى بالغربية
مديرية الشباب والرياضة بالغربية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية مجلس الشباب بالغربية الخبير الإعلامي الإتيكيت والبروتوكول والمراسم لآداب الاجتماعية والآداب السلوكية واللباقة المواقف الحرجة

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