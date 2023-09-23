ورش حرفية تعكس الهوية المصرية فى ملتقى "أهل مصر" بالعريش

تواصل فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمقام بمحافظة شمال سيناء، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة في الملتقى 120 شابًا وفتاة من محافظات: البحر الأحمر، "حلايب، الشلاتين، أبورماد"، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، وشباب "الأسمرات" من القاهرة.

ورش فنية وحرفية

ومن داخل قصر ثقافة العريش الذي يشهد مجموعة متميزة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة يوميًا، كانت هناك عدة لقاءات مع المدربين، يقول "د. ماجد حماد" وكيل كلية التربية النوعية، ومدرب ورشة الجلود إن الهدف من الورشة التعريف بأنواع الجلود، وطرق تشكيلها لتنفيذ مشغولات فنية سواء بالجلد الطبيعي أو الصناعي وكذلك مراحل تصنيعه المتمثلة في الحرق، التفريغ، التلوين، والتضفير، مضيفًا أنه بالفعل تم تنفيذ عدة مشغولات يدوية كالحقائب، الأحذية والبورتريهات ذات المنظر الجمالي.

وتحدثت "شموع غريب" إحدى المتدربات بالورشة قائلة إنها من أكثر الورش الممتعة، وتعرفت خلالها على أنواع الجلود، والغرز المستخدمة في تصميمها، معربة عن سعادتها كثيرًا بعد تنفيذها لحافظة نقود وعدد من التابلوهات.

وعن ورشة الديكوباج التى تقدمها الفنانة "رانيا المهدي"، قالت تم اليوم تعريف المتدربين بعمل الديكوباج بطريقة التقنية ثلاثية الأبعاد، ومراحلها المختلفة بدءًا من القص، والتشكيل والطباعة، وحتى فرد عجينة السيراميك وتلوينها لإعطائها الشكل النهائي.

وأعربت المتدربة "منة محمد" عن سعادتها للمشاركة بالورشة، قائلة: سعدت بهذه التجربة كثيرًا التي تعلمت منها كيفية إعادة تدوير الخامات القديمة، وتحويلها إلى قطع جديدة بألوان مبهجة.

كما شهد اليوم استكمال ورشتي نحت الصدف للفنان "جلال عبدالخالق"، والطرق على النحاس "ليوسف جلال" والتي تم خلالها شرح كيفية عمل النحت البارز في القطعة الفنية، واستخدام الشمع لجعلها أكثر صلابة.

وقالت المتدربة "فاطمة عبدالهادي": تعلمت الكثير من الورشة وقمت بتنفيذ لوحة تعبر عن شجر الزيتون، وسوف أقوم بنقل ما تعلمته إلى زملائي في الجامعة.

ومن جهته؛ قال المتدرب عبدالحميد الفاضل: شاركت في ورشة تصميم أشكال من قشور الخشب للفنان "مصطفى إسماعيل"، وكانت تجربة مفيدة حقًا، تعلمت من خلالها كيفية قص وتزيين قشور الخشب لعمل "شكمجية"، هذا إلى جانب تحويل الصناديق الخشبية العادية إلى صناديق يمكن الاستعانة بها كقطع ديكورية.

وفي ورشة الدراما المسرحية، درب المخرج شاذلي فرح الشباب على تمارين الإلقاء الصوتي إلى جانب عدد من التمارين الحركية استعدادًا للعرض النهائي، كما استمرت كل من ورش الفنون الشعبية لسمر القصاص، والإكسسوارات للمدربة حرية عصمت، وأخيرًا ورشة الرسوم المتحركة د. محمد غالب.

نبذة عن مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمشرف العام للمشروع المخرج أحمد السيد، والمشرف التنفيذي لملتقى العريش أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، وتختتم فعالياته غدًا الأحد 24 سبتمبر الحالي.

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر