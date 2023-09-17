الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أهل مصر".. برنامج فعاليات الملتقى الثقافي الـ12 لشباب المحافظات الحدودية

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج فعاليات برنامج المتلقي الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بـالعريش؛ برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، وذلك خلال الفترة من الأثنين الموافق 18 إلى 24 سبتمبر 2023، وتستضيف به 120 شابًا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب «الشلاتين وحلايب وأبورماد» من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف.

يتضمن البرنامج عدد من اللقاءات الفكرية، وورش العمل، وولقاءات مفتوحة مع الشباب، ومعرض نتاج الورش الفنية للملتقي.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏تخت رعاية الأستاذة الدكتورة نیفین الكيلاني وزیر الثقافة S 白 مصر يهمنا الإنسان شباب من /18 حتی 2023/9/24 محافظة شمال سيناء قصر) ثقافة (العريش‏'‏‏

عمرو البسيوني: “قصور الثقافة” تستكمل المرحلة الجديدة بمشروه “أهل مصر”

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة إن الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية تستكمل به هيئة قصور الثقافة فعالياتها بالمرحلة الجديدة بمشروع "أهل مصر" التي كانت قد انطلقت مع أسبوع الدمج الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية في شرم الشيخ الشهر الماضي، حيث يعد المشروع أحد أهم أنشطة هيئة قصور الثقافة ويأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والاهتمام الخاص الذي توليه لأبناء مصر في المحافظات الحدودية.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

أضاف "البسيوني" في بيان اليوم، أن إقامة الملتقى بالعريش يأتي في ضوء خطة التنمية الثقافية لسيناء الحبيبة ووفقا لتوجيهات د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة بتكثيف الأنشطة الثقافية في محافظة شمال سيناء، كما يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث يستهدف الملتقى شباب وفتيات المحافظات الحدودية وذلك من خلال تعليمهم عدد من الورش اليدوية والحرف البيئية واكتشاف مواهبهم ودعمها وتعزيز قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

عن مشروع “اهل مصر”

ويضم مشروع "أهل مصر" في لجنته العليا المخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

شباب المحافظات الحدودية الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يهمنا الإنسان عمرو البسيوني رئيس الهيئة

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