افتتاح معرض "أهلًا مدارس" فى العريش بخصومات 30%

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض "أهلًا مدارس" في مدينة العريش، في حضور عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

خصومات تصل إلى 30%

وأكد المحافظ أن المعرض يضم 80 عارضًا لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من (أقلام، كراريس، أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس)، وبيعها بتخفيضات تصل إلى 30% عن الأسواق الخارجية وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي.

وأعرب محافظ شمال سيناء عن شكره وتقديره لجميع التجار المشاركين في المعرض سواء من محافظة شمال سيناء أو من المحافظات الأخرى، حيث تم النزول بالأسعار طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة السيناوية، علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم في هذا الشأن.

وقدَّم شوشة التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلبة والطالبات بهذه المناسبة، مؤكدًا أن المعرض سيُقام حتى 17 أكتوبر المقبل، وأن هذه المدة ستزيد أسبوعين آخرين في حالة الإقبال على المعرض من المواطنين.

التخفيف عن كاهل الأسر في سيناء

وأشار عبدالفضيل شوشة إلى مشاركة شركة الجملة بوزارة التموين في المعرض لبيع السلع الغذائية والمواد الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة تيسيرًا على الأسرة السيناوية.

وقال عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، على قيام الغرفة بإقامة المعرض تخفيفًا عن كاهل المواطن السيناوي وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المعرض يضم جميع الأدوات المدرسية والكتابية والمكتبية والملابس المدرسية والأحذية والشنط، وأن الأسعار في المعرض تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية والأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مضيفًا أنه يشارك في المعرض 80 عارضًا من التجار والشركات، حيث يستمر المعرض حتى 17 أكتوبر المقبل.

وأكدت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، على توفير باكية في المعرض للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.