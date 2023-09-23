السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء مدارس وصيانة أخرى.. ماذا قدمت "حياة كريمة" لأبناء بني سويف؟ (صور)

المدارس
المدارس

نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تغيير وجه الحياة داخل قرى مركزي ناصر وببا بمحافظة بني سويف.,

وأولى مسؤولو حياة كريمة الاهتمام بقطاع التعليم اهتماماً كبيراً، من خلال تطوير المدارس ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية بإنشاء فصول جديدة لكافة المراحل التعليمية المختلفة قبل التعليم الجامعي من أجل الطلاب وحرصاً على مصلحتهم.

"الدستور" داخل عدد من المدارس

وأجرت «الدستور» جولة داخل عدد من المدارس التي شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا ببني سويف، وعملت المبادرة على تطوير تلك المدارس بصيانتها ورفع كفاءتها من حيث التعلية بأدوار إضافية وصيانة لكافة مرافق المدارس، بالإضافة إلى إنشاءات جديدة وبناء فصول لتقليل كثافة الطلاب داخل عدد كبير من المدارس وتزويد الفصول بكافة الاحتياجات لمساعدة الطلاب على الفهم والتحصيل الدراسي.

إحلال وتجديد 60 مدرسة 

وقال الدكتور محمد على جبر، منسق عام مبادرة حياة كريمة بني سويف، إن هناك 60 مدرسة تم إحلالها وتجديدها بالإضافة إلى 182 مدرسة تم رفع كفاءتها وإنشاء 762 فصلاً جديداً داخل قرى المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا بالمحافظة.

وأوضح «جبر» فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل المدارس التي تم رفع كفاءتها والإحلال والتجديد والفصول الجديدة تم الانتهاء منها بنسبة 100٪ وتدخل الخدمة هذا العام، وجاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

ووجه أهالي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة على الاهتمام بكل شئ داخل القرى والاهتمام بقطاع التعليم من خلال إنشاء مدارس ورفع كفاءتها وإنشاء فصول جديدة وتزويد المدارس بكافة الوسائل الحديثة من المقاعد والمعامل المجهزة للطلاب، ما يساهم فى تخفيض كثافة الفصول من 60 طالبا إلى 35 طالبا داخل الفصل الواحد.

المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
المدارس
بني سويف حياة كريمه مدارس ناصر ببا

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