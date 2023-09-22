الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ببني سويف يفتتح معرضين لمستلزمات المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، معرضين لمستلزمات المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف بميدان المديرية القديم في مدينة بني سويف، بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب.

العمدة يتبادل الحديث مع المواطنين

وعلى هامش الإفتتاح تبادل أمين حزب مستقبل وطن الحديث مع المواطنين عن مدى انخفاض الأسعار داخل المعرض عن خارجه، والذين أبدوا عن سعادتهم بانخفاض الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بافتتاح معارض مماثلة في المراكز.

شهد الافتتاح حضور كلًا من النائب علي بدر عضو الهيئة البرلمانية للحزب، وتوني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وعمرو شحاتة أمين العلاقات العامة، وعمرو رجب أمين الإعلام، ورجب حافظ عضو هيئة المكتب.

المعرضين يضم المستلزمات المدرسية من حقائب وأدوات بأسعار مخفضة

وضم المعرضين كافة المستلزمات المدرسية من حقائب وأدوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، كذلك ضم معرض الحلوى أنواع متعددة وأصناف مختلفة.

استمرار فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي في بني سويف بمجلس قروي طنسا بمركز ببا.

بني سويف مستقبل وطن حلوى المولد ميدان المديرية المدارس

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