السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رامى المتولى: من الصعب وصول الأفلام العربية المشاركة بالأوسكار إلى القائمة القصيرة (فيديو)

الناقد الفني رامي
الناقد الفني رامي المتولي

تحدث الناقد الفني رامي المتولي عن أهمية المشاركة العربية بجوائز الأوسكار، قائلًا إنها مهمة، لأن الأوسكار تعتبر أقدم مسابقة سينمائية موجودة في العالم، حيث يتم تنظيمها منذ عام 1928.

وأضاف "المتولي" خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن مسابقة أفضل فيلم أجنبي أصبحت "أفضل فيلم دولي" يتم تنظيمها منذ عام 1947، مؤكدًا أنها مسابقة عريقة والمنافسات فيها تكون قوية، وغالبًا الأفلام التي يتم وضعها في المسابقة يكون عليها "سبوت" كبير جدًا.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من النجوم وجدوا طريقهم إلى هوليود عن طريق هذه المسابقة، إضافة إلى عدد كبير من المخرجين، لذلك هذه المسابقة لها أهمية خاصة، حيث إن النموذج للسينما الأمريكية هو النموذج السائد في العالم.

المعايير واحدة فى كل دول العالم

وعن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأفلام للمشاركة بالأوسكار، أوضح أن المعايير واحدة في كل دول العالم، وأهم شيء أن الفيلم لا يحتوي على لغة إنجليزية بنسبة أكبر من 50%، وأن يكون تم عرضه لمدة أسبوع على الأقل في الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 أكتوبر للعام الذي يليه، وهذه أبرز الشروط التي يجب توافرها.

ولفت إلى أنه من الصعب وصول الأفلام العربية التي تشارك بالأوسكار إلى القائمة القصيرة، وهذا يرجع لأسباب لوجستية وليست له علاقة بجودة الأفلام، مضيفًا أن مصر شاركت بـ36 فيلمًا منذ عام 1958، وأول فيلم مصري تم تقديمه كان "باب الحديد".

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