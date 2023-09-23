السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

35 من أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يشاركون بمؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب

كنيسة
كنيسة

 شارك 35 من أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك فى مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب وعقد هذا العام تحت عنوان "إيماننا أماننا" بسوسنة الوادي بوادي النطرون.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك ومسئول اللجنة الأسقفية للشباب ولفيف من الأباء الكهنة. 

وخلال أعمال المؤتمر التي امتدت إلى 3 أيام، ناقش الشباب عددًا من الموضوعات الروحية، منها: "التحديات الإيمانية في الكتاب المقدس، وكيفية تطبيق هذا الإيمان في حياتنا على خطى الشخصيات الكتابية المختلفة، وأسباب الإدمان وكيفية مواجهته وعلاجه". 

واستضاف المؤتمر على هامش فعالياته الفنان محمد صبحي.

35 شاب وشابة من ابناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب إيماننا أماننا بسوسنة الوادي بوادي النطرون للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكري القديس أغناطيوس من سانتيـا الكبوشي

الكنيسة الكاثوليكية تحي ذكرى الطوباوي فرنسيس كارليس غونزاليس

حجز الخيام 1 أكتوبر.. تفاصيل آخر الاستعدادات لاحتفالات مولد مارجرجس بالأقصر

الأنبا توما حبيب يختتم فعاليات مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب لعام 2023

غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا ننسى أن دور الكنيسة دائما هو مساندة الضعيف

بطريرك السريان يزور كنيسة القديسة روز دو ليما اللاتينية مرسيليا بفرنسا

أسقف الجيزة يترأس قداس تدشين مذابح كنيسة القديسة رفقة بالعمرانية

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

"العلمين الجديدة" و"العاصمة الإدارية".. نماذج حاضرة فى جلسات مؤتمر دولى بالأردن

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة