35 من أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يشاركون بمؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب

شارك 35 من أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك فى مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب وعقد هذا العام تحت عنوان "إيماننا أماننا" بسوسنة الوادي بوادي النطرون.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك ومسئول اللجنة الأسقفية للشباب ولفيف من الأباء الكهنة.

وخلال أعمال المؤتمر التي امتدت إلى 3 أيام، ناقش الشباب عددًا من الموضوعات الروحية، منها: "التحديات الإيمانية في الكتاب المقدس، وكيفية تطبيق هذا الإيمان في حياتنا على خطى الشخصيات الكتابية المختلفة، وأسباب الإدمان وكيفية مواجهته وعلاجه".

واستضاف المؤتمر على هامش فعالياته الفنان محمد صبحي.