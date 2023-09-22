حجز الخيام 1 أكتوبر.. تفاصيل آخر الاستعدادات لاحتفالات مولد مارجرجس بالأقصر

كشف دير مارجرجس بالرزيقات بالأقصر، آخر ترتيبات احتفالات مولد مارجرجس الروماني 2023.

تقسيم أرض المزرعة الدير

وقال الدير في بيان له، إن حجز الخيام الخارجية بالمزرعة هذا العام 2023، يكون بنظام الحجز المسبق ابتداء من 1 أكتوبر 2023، وحتي يوم 15 أكتوبر 2023.

ولفت دير مارجرجس الروماني بالرزيقات، إلى أنه تم تقسيم أرض المزرعة إلى 6 مناطق وكل منطقة يكون مسئول عنها أحد الآباء الرهبان.

وتابع الدير في بيانه، أنه يتم حجز قطعة الأرض بمساحة 4 متر بحيث يكون 40 مترًا لكل فرد متزوج على أن يحضر صورة من البطاقة الشخصية وصورة من قسيمة الزواج.

ولفت أن معاد تسليم الأرض في اليوم الذي يحدده الأب المسؤول عن المنطقة، على أن مساحة الخيمة لاتزيد عن المساحة المحددة ولو بعدة سنتيمترات وإذ تمت مخالفة المساحة سيلغي الحجز نهائيًا.

موعد انطلاق الاحتفالات

وكان قد أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، عن انطلاق احتفالات مولد الشهيد مارجرجس بديره بالرزيقات بالأقصر، في الفترة من 10 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023.

وقال الأنبا مرقس في مقطع فيديو، إن الشهيد مارجرجس معروف لدى المسيحيين وخاصة في مصر، وأغلب الكنائس المسيحية في مصر يطلق عليها اسمه.

ويترأس مراسم الاحتفالات أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، والآباء رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات والمحافظات المجاورة، وذلك بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

