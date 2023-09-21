أسقف حلوان يعود إلى دير الأنبا برسوم بالمعصرة بعد رحلة علاج

كشفت مصادر كنسية عن عودة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان، إلى دير الأنبا برسوم العريان بحلوان، بعد مكوثه أكثر من أسبوعين في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقال المصادر لـ"الدستور"، إنه كان في استقبال أسقف حلوان بدير الأنبا برسوم العريان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوي لدير الأنبا برسوم العريان.

وكان قد زار الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة في وقت سابق، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى الذي يعالج فيه، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

البابا تواضروس يكلف مطران شبرا الخيمة بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بحلوان

كما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بحلوان وإدارة الأمور الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دوريه له.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني شئون إيبارشيه حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الأنبا برسوم العريان.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان وإيبارشية حلوان والمعصرة.

وقال البابا تواضروس: "بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، تقرر الآتي: ”إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض، رقم بيسنتي قومي ٢٤١٠٦٠٨٢١٠٠٣٩٧ في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل".

وتابع: "إلغاء كل التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان- مايو المعصرة- وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كل البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات".