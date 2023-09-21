الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف حلوان يعود إلى دير الأنبا برسوم بالمعصرة بعد رحلة علاج

الانبا بيسنتي والأنبا
الانبا بيسنتي والأنبا مرقس

كشفت مصادر كنسية عن عودة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان، إلى دير الأنبا برسوم العريان بحلوان، بعد مكوثه أكثر من أسبوعين في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقال المصادر لـ"الدستور"، إنه كان في استقبال أسقف حلوان بدير الأنبا برسوم العريان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوي لدير الأنبا برسوم العريان.

وكان قد زار الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة في وقت سابق، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى الذي يعالج فيه، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

 البابا تواضروس يكلف مطران شبرا الخيمة بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بحلوان

كما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بحلوان وإدارة الأمور الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دوريه له.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني شئون إيبارشيه حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الأنبا برسوم العريان.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان وإيبارشية حلوان والمعصرة.

وقال البابا تواضروس: "بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، تقرر الآتي: ”إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض، رقم بيسنتي قومي ٢٤١٠٦٠٨٢١٠٠٣٩٧ في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل".

وتابع: "إلغاء كل التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان- مايو المعصرة- وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كل البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات".

الانبا بيسنتي الأنبا بيسنتي أسقف حلوان أسقف حلوان دير الأنبا برسوم العريان الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الأنبا برسوم العريان

مواد متعلقة

الأنبا مرقس يترأس قداسًا احتفاليًا بكنيسة نجع رزيق فى أسيوط

المطران عطا الله حنا: القدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة

في عيده.. أبرز المعلومات عن القديس متى الرسول

مناقشة ظاهرة الإدمان.. تفاصيل اليوم الثاني من مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكري الطوباوي خوسيه أزورمندي لاريناغا

الأنبا مرقس يزور رعية الأقباط الكاثوليك بعرب فزارة

الأنبا باخوم يشهد تخرج دفعة جديدة من الأخوات السودانيات في "دياكونيا"

"الكاثوليكية" تحي ذكرى الطوباوي جيوفاني فرانشيسكو بالانتي الراهب الفرنسيسكاني

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟