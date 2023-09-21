الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس يترأس قداساً احتفالياً بكنيسة نجع رزيق في أسيوط

مرقس وليم
مرقس وليم

 ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، الصلاة لقداس الاحتفالي الذي أُقيم بكنيسة السيدة العذراء بقرية نجع رزيق.

جاء ذلك بختام  احتفالا بمزار السيدة العذراء بالبلدة والاحتفال بعيد ميلاد السيدة مريم العذراء، وقد عاون الأب المطران فى صلاة القداس الأب توما ملاك راعي الكنيسة.

كما الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية، والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط في ختام القداس الإلهي باليوبيل الفضي لزواج  عدد من أسر الرعية.

ختام المهرجان الدراسي والفني للمتزوجين حديثًا بالمعادي


وعلى صعيد آخر، اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، الأحد الماضي، المهرجان الدراسي والفني للمتزوجين حديثًا، والذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة زهراء المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.
هنأ الفائزون في مسابقات المهرجان الذي شارك فيه ٦٦٨ من أبناء الإيبارشية، منهم ٢٧٠ زوج وزوجة.

جدير بالذكر أنه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر 2023، وينتهي في 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد، أي يستمر لمدة 43 يومًا.

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

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