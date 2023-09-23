عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء اختراق صفحة “أوقاف الدقهلية” ونشر مقاطع إباحية

قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه تم اختراق صفحة المديرية قبل صلاة الجمعة بنصف الساعة تقريبا.



وعن تفاصيل الواقعة أوضح نظير لـ«الدستور»، أن المخترق نشر عدد من المقاطع غير الأخلاقية، موضحا أنه تم التنسيق من المديرية مع الجهات المعنية والدعوة الإليكترونية بالوزارة والمحافظة لاتخاذ إجراءات غلق الصفحة.

وأشار مدير مديرية أوقاف الدقهلية إلى أنه تم تحرير محضر بمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الدقهلية رقم ٣ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، للوصول لموقع المخترق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وغلق الصفحة.

وأعلن نظير أنه سيتم إنشاء صفحة جديدة بالتنسيق مع مباحث الأنترنت وذلك بعد اغلاق الصفحة القديمة التي تم اختراقها.

وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، اليوم الجمعة 22/ 9 /2023م، وصول 3 أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف لمحافظة الدقهلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الدقهلية 82 طنًّا.