الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

وزير الأوقاف: الاهتمام بالقرية المصرية في مقدمة أولوياتنا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد الأربعين بميت غراب بالسنبلاوين بالدقهلية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، في حضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور محمد رشوان وكيل المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، والشيخ محمد حسين إبراهيم مدير الدعوة، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدعوة بالمحافظة.

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وفي كلمته عقب صلاة الجمعة، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة الشعب المصري وأبناء محافظة الدقهلية بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في أول جمعة من شهر مولده، كما هنأ أهل قرية ميت غراب بالسنبلاوين بافتتاح بمسجد "الأربعين" هذا الصرح العظيم الذي يأتي في عداد أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد تم بناؤها أو إحلالها وتجديدها أو صيانتها وتطويرها في السنوات العشر الأخيرة، كما يأتي في إطار اهتمام الأوقاف بالقرية المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر معنية بكل أبناء الشعب

وأكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية معنية بكل أبناء هذا الشعب العظيم، سواء بما يتم في المدن الجديدة، أو ما يتم من تطوير للمدن القديمة، أو حتى القرى والنجوع، فبناء صرح ومسجد بهذا المستوى في قرية من القرى - ليس المسجد الوحيد - تأكيد على اهتمام الدولة بكل أبنائها، مشيرًا إلى أن هذا المسجد يأتي اليوم ليكون المسجد رقم 140 تقريبًا في محافظة الدقهلية في أقل من 15 شهرًا ، ففي العام الماضي تم إحلال وصيانة وتجديد وتطوير 123 مسجدًا بمتوسط عشرة مساجد شهريًّا، وفي هذا العام تم حتى الآن افتتاح 17 مسجدًا، مهنئًا أهل قرية ميت غراب وأهالي السنبلاوين بهذا الافتتاح.

مسيرة التطوير في المساجد قائمة

وأوضح وزير الأوقاف أن مسيرة التطوير في المساجد قائمة، وأن ما يتم من تطوير في المساجد هو جزء من النهضة الشاملة التي تتم في المدارس والمستشفيات وسائر المجالات، متمنيًا أن يكون هذا المسجد عامرًا بالإيمان والفكر الوسطي مبنى ومعنى، فكما تُعنى وزارة الأوقاف بالمساجد معنى نهتم أيضًا بالمعنى، وقد استمعنا اليوم إلى أنموذج من أئمتنا المتميزين في خطبة الجمعة.
 

 

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