"الأوقاف" تطلق 10 قوافل دعوية وتفتتح 8 مساجد اليوم

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

تفاصيل وأماكن قوافل الأوقاف الدعوية

وتأتي القوافل في المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف الجيزة (منشأة القناطر)

2. مديرية أوقاف المنيا (الملاطية - مغاغا)

3. مديرية أوقاف مطروح (سيدي عبد الرحمن)

4. مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو صوير)

5. مديرية أوقاف قنـــا (نجع حمادي)

6. مديرية أوقاف الأقصر (أصفون)

7. مديرية أوقاف الفيوم (العدوة)

8. مديرية أوقاف أسوان (الناصرية)

9. مديرية أوقاف سوهاج (البلينا)

10. مديرية أوقاف كفر الشيخ (الحامول)

كما شهدت مديرية أوقاف شمال سيناء (بإدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد) للأسبوع الرابع على التوالي القوافل الدعوية المشتركة الكبرى بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية.

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (183) مسجدًا منها ( 132 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(51) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة

مديرية أوقاف أسيوط

2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط

3. عوني – خارفة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الدقهلية

5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

3. الفتح – الواحات البحرية