أهمية التسامح.. الجامع الأزهر يواصل توعية النشء بالآداب الإسلامية

يواصل الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، فعاليات ملتقى الطفل الذي يأتي تحت عنوان:"الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ويناقش ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، هذا الأسبوع موضوع: "أهمية التسامح وقبول الأعذار" ، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى د.عبدالله الحسينى، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، ويدور حديثه عن التسامح كخلق إسلامي رفيع وأهمية قبول الأعذار في الإسلام من أجل بناء الصف والتماسك الأسري والاجتماعي بين الناس، بينما يستعرض د.ياسر عجوة، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر " الفعل الأمر وأحوال بناؤه".

وأكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في تصريح له أن الهدف من انعقاد ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

أضاف د.عودة أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في قرى ومراكز الجمهورية.