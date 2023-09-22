السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد أسبوع حافل.. ختام فعاليات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

جانب من مبادرة أنت
جانب من مبادرة أنت الحياة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات مشاركتها في مبادرة "أنت الحياة" اليوم الجمعة، والتي استمرت لمدة 6 أيام بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهد اليوم الختامي محاضرة بعنوان "تعزيز الاستثمار في البشر وبناء القدرات الإبداعية" تحدثت بها الدكتورة ماجدة عطا، بمدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات، عن أهمية أن نرتقي بجودة حياتنا، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن مصر تمتلك ثروة بشرية يجب استثمارها جيدًا من أجل مستقبل أفضل، موضحة أهمية دعم نظم المتابعة والتقييم في الإدارة. 

وتحدثت "عطا" عن جهود واحتياجات التنمية المستدامة في مصر، من خلال الأهداف المطلوبة تحقيقها، مؤكدة أهمية المعرفة والبحث العلمي في عالم اليوم.

هذا وشهد مركز التنمية الشبابية بالقنطرة ختام ورشة تعليم الرسم للأطفال بمشاركة عدد كبير من أطفال المدينة بالإضافة لمعرض يضم 200 رسمة مختلفة منها علم مصر، الأهرام، حياة كريمة، والأماكن السياحية، والمولد النبوي الشريف، تدريب سماح علي، وذلك وضمن البرنامج المنفذ بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

كما تضمنت الفعاليات التي أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، مسرح عرائس للفنان محمود نوح ومجموعة من الفقرات التوعوية للأطفال المشاركين، منها الصدق، والأمانة، وتنظيم الوقت، واحترام الرأي.

عمرو البسيوني مبادرة انت الحياة مدينة القنطرة مؤسسة حياة كريمة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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