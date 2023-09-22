سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية للساحة الدولية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن وجود الاتحاد الأوروبي ممثل في المفوضية ممثلاً أعلى لتسهيل انعقاد الاجتماع الوزاري في نيويورك لجعل القضية الفلسطينية في الساحة الدولية، وذلك لأن هذه القضية شهدت تراجع في الآليات التي تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية، خلال حواره لكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أن المبادرة العربية مبادرة متكاملة بها كل مكونات التي تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينة تكون حدودها وفق اتفاقية 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الحضور الكثيف من أعضاء الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الاوروبية مثل النرويج وبعض دول العالم النامي لهذا الاجتماع الوزاري، خير دليل على أن القضية الفلسطينية مازالت تحظى بالاهتمام الدولي، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من توتر شديد جراء الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وعدم إقدامها على التفاوض.

الجهود المصرية الأردنية تجاه الملف الفلسطيني

وتابع: "مصر والأردن كان دائماً لهما اتصال بالقضية الفلسطينية، حيث أقيمت الكثير من الدورات في العقبة وشرم الشيخ للتهدئة وبناء الثقة ومنع اندلاع الصراع وتصعيده".