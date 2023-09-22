موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 ورابط وشروط التقديم

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.. من كلمات البحث الأكثر انتشارًا عبر محركات البحث المُختلفة، إذ يتسائل العديد من الأشخاص حول العالم عن فرصة الفوز بـ" اللوتري الأمريكي"، وينتظرون موعد التسجيل في اللوتري لعام 2024، لتقديم طلبات الهجرة بشكل عشوائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم التقديم لها بشكل مجانًا، وتجري بشكل إلكتروني لكافة المتقدمين المستوفين لشروط التقدم التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية.

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير؛ التفاصيل حول موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 أو ما يُعرف بـ"اللوتري الأمريكي".

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2023

وستُعلن مواعيد قرعة الهجرة إلى أمريكا لعام 2023 في فترة متأخرة من هذا العام، حيث يُعلن التاريخ الدقيق للقرعة على الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية.

ويعتبر الفوز في هذه القرعة بمثابة فرصة مهمة للحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعيش فيها بشكل كامل.

ويلزم على الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الهجرة أن يكملوا كافة الإجراءات المطلوبة وأن يمرّوا بنجاح في المقابلة الشخصية من أجل تحقيق حلم الهجرة.

وتجرى سحب الهجرة الأمريكية سنوياً في شهر أكتوبر، ويتم اختيار أكثر من 50000 شخص سنوياً.

ويمكن للأشخاص المتقدمين الاطلاع على نتائج القرعة الأمريكية من خلال الموقع الرسمي dvprogram.state.gov وإذا فازوا، سيتم الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني لاستكمال إجراءات الهجرة.

موقع الهجرة الأمريكية الرسمي

يُعد موقع usvisas.state.gov الرسمي للهجرة الأمريكية أحد المواقع الحكومية الهامة للأفراد المهتمين بالحصول على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ يوفر الموقع للمهتمين بالهجرة إمكانية تقديم طلباتهم للحصول على تأشيرة الهجرة المتعددة (DV) من خلال توفير إجراءات تفصيلية وشاملة، بالإضافة إلى تقديم معلومات بسيطة وواضحة حول سحب القرعة الهجرة، كما يتضمن الموقع قائمة بالأشخاص المؤهلين للهجرة ومعلومات حول إجراءات المقابلة.

مزايا قرعة أمريكا تكمن في تقديم فرصة لأولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة للفوز بتأشيرة هجرة، كما تهدف أيضًا إلى تنويع تركيبة المهاجرين في الولايات المتحدة من خلال اختيار أشخاص قدموا من الدول التي كانت معدلات الهجرة منها للولايات المتحدة منخفضة في السنوات الخمس الأخيرة.

عدد الفائزين في القرعة الأمريكية 2023

تم تسجيل ما يقرب من مليون فرد في مصر للمشاركة في سحب الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن 5529 منهم من الفوز، وهو قليل بمقدار 476 فائزًا مقارنةً بالعام السابق.

تظل مصر في المقدمة بين الدول العربية التي تحقق أعدادًا كبيرة من الفائزين في سحب اليانصيب الأمريكي، وحقق السودان والجزائر أيضًا نجاحًا مشابهًا، حيث فاز 3167 سودانيًا و5526 جزائريًا في سحب الهجرة الأمريكية لنفس العام.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي

يوفر موقع اللوتري الأمريكي خدمة سهلة للتسجيل في برنامج التأشيرة الهجرية المتعددة (DV) في الولايات المتحدة، وتتم القرعة السنوية في تاريخ محدد، حيث يمكن للأشخاص التقدم على موقع اللوتري لفرصة الفوز بتأشيرة للهجرة إلى الولايات المتحدة، وفي القرعة الحالية، يُسمح للزوار بالتسجيل من خلال الرابط المتواجد على موقع اللوتري الأمريكي.