عقد الاجتماع الدوري للكهنة وترسيم 130 شماسًا بالبحر الأحمر

عقد مجمع كهنة البحر الأحمر، أمس، اجتماعه الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الجونة التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 130 من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل)، وعقب القداس ألقى كلمة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الكاتدرائية المرقسية تستقبل قافلة 100 يوم صحة

من ناحية أخرى، نظم المكتب البابوى للمشروعات، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، قافلة طبية بها كافة التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وضمت القافلة تخصصات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي، حيث وفرت الوزارة سيارة متنقله لتقديم خدمة "الماموجرام" بالمجان.

وبلغ عدد المستفيدات من خدمات المبادرة على مدار اليوم 328 مواطنة.

وأقيمت على هامش القافلة ندوة بالمقر البابوي بعنوان "صحتى أمانة.. بلدي أمانة"، حيث استضافت الندوة الدكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، التي تناولت في كلمتها المبادرات الرئاسية التي أطلقتها وزارة الصحة، وتحدثت عن اهتمام الدولة بصحة المواطنين والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها كل مواطن.