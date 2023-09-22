الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح معالم فرحة المصريين بالمولد النبوي (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، إن المصريين على موعد مع الاحتفال بحضرة رسول الله صلّ الله عليه وسلم، وذكرى مولد رسول الإنسانية.

قناة الناس|هل احتفل سيدنا محمد بيوم مولده؟.. أمين الفتوى يجيب

قناة الناس.. ما هو علم الفراسة وما علاماته؟.. محمد مهنا يُجيب

وأضاف "الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المصريين تأمولوا قول الله تعالى في كتابه العزيز: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)، كما أن سيدنا عبدالله بن عباس قال (وبرحمتي.. هو سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم).

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أن المصريين لديهم ثلاثة تقويمات، الأول هو الهجري والذي يبدأ من شهر الله المحرم، والثاني هو التقويم الميلادي الذي يبدأ من شهر يناير، أما الثالث، فهو تقويم القلوب ويبدأ عند المصريين من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه رسول الله صلّ الله عليه وسلم.

وأكد الدكتور عمرو الورداني، أن شهر ربيع الأول هو شهر ميلا القلوب، فالحياة الحقيقة لا تقاس عند الناس بالأنفاس، ولكنها تقاس بأنوار حضرة النبي صلّ الله عليه وسلم، لأنه نور مستشهدًا بقول الله تعالى (قد جائكم من الله نور)، كما أن النبي صلّ الله عليه وسلم سمع كعب بن زهير يقول: (إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ … مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ).

وأكمل أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية: “وعشان كده المصريين لازم يحتفلوا بمولد الرسول احتفال مليان بهجة وسعادة لدرجة انهم في بعض الاحيان بيقولوا عن المولد عيد حضرة النبي يعني ده العيد الي إحنا بنعيد فيه مع الرسول”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس إسلامنا بالمصري مواسم الفرح المصريين تقويم القلوب شهر ربيع الأول

الأكثر قراءة

"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار البصل.. وتعلن بديل الطماطم

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

حبس قاتل طالب ميت الخولى.. والأهالى: المتهم ضرب عمر فى قلبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة