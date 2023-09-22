قناة الناس| أمين الفتوى يوضح معالم فرحة المصريين بالمولد النبوي (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، إن المصريين على موعد مع الاحتفال بحضرة رسول الله صلّ الله عليه وسلم، وذكرى مولد رسول الإنسانية.

وأضاف "الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المصريين تأمولوا قول الله تعالى في كتابه العزيز: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)، كما أن سيدنا عبدالله بن عباس قال (وبرحمتي.. هو سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم).

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أن المصريين لديهم ثلاثة تقويمات، الأول هو الهجري والذي يبدأ من شهر الله المحرم، والثاني هو التقويم الميلادي الذي يبدأ من شهر يناير، أما الثالث، فهو تقويم القلوب ويبدأ عند المصريين من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه رسول الله صلّ الله عليه وسلم.

وأكد الدكتور عمرو الورداني، أن شهر ربيع الأول هو شهر ميلا القلوب، فالحياة الحقيقة لا تقاس عند الناس بالأنفاس، ولكنها تقاس بأنوار حضرة النبي صلّ الله عليه وسلم، لأنه نور مستشهدًا بقول الله تعالى (قد جائكم من الله نور)، كما أن النبي صلّ الله عليه وسلم سمع كعب بن زهير يقول: (إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ … مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ).

وأكمل أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية: “وعشان كده المصريين لازم يحتفلوا بمولد الرسول احتفال مليان بهجة وسعادة لدرجة انهم في بعض الاحيان بيقولوا عن المولد عيد حضرة النبي يعني ده العيد الي إحنا بنعيد فيه مع الرسول”.



وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.