الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الدريني: زوجة الراحل حسنين هيكل مفاجأة فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"

أحمد الدريني
أحمد الدريني

كشف الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل عمل فيلم وثائقي للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، تزامنًا مع الذكرى المئوية لميلاده.

سيرة محمد حسنين هيكل 

وأكد الإعلامي أحمد الدريني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه سيذاع الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ" على قناة الوثائقية، وهو الجزء الأول من سلسلة أفلام عن الكاتب الراحل في مئويته، لافتًا إلى أنه تم تصويرها ما بين القاهرة ولندن وعمان وباريس.

وتابع قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه لأول مرة على الشاشة تظهر السيدة هداية تيمور، زوجة الأستاذ هيكل، وهناك إفادات مهمة ومميزة جدًا لعدد من الشخصيات العامة البارزة، وفي عالم صناعة الصحافة.

وأضاف في حديثه، أن شخصية هذا الكاتب الصحفي الكبير كانت جزء لا يتجزأ من التاريخ المصري في الفترة الزمنية التي عاصرها، حيث ترك هذا الرجل بصمة فكرية واضحة لا يمكن نكرانها في هذا الجيل.

فيلم وثائقي عن الراحل حسنين هيكل 

وتابع: "الأستاذ هيكل ترك إرث ضخم يستحق دراسته ويستحق أخذ منه المواقف، ويجب الإقرار بهذه الموهبة العظيمة والإقرار بالجهد المبذول من أجل تدوين اسمه في التاريخ المصري، يظل الأستاذ هيكل محل حديث الشارع المصري بل العربي بل العالمي".

واستطرد: "مؤلفات الأستاذ هيكل لا تنتهي على الإطلاق، حيث تحدث عن الداخل المصري بكل جوانبه والأزمات التي كانت توجد في عصره، ثم تطرق إلى العالمية لتحليل ما كان يحدث في الخارج، ظاهرة التحليل بقلب الأستاذ هيكل ربما غير مسبوقة على الإطلاق".

وذكر أن الأستاذ هيكل كان يدرك أهمية الوثيقة منذ بداية عزمه في خوض قطاع الكتابة، ولهذا كان الأستاذ هيكل عابر للمناصب وكان مطلع على دواخل السياسة، وكان لديه معلومات تميزه بصورة كبيرة عن المحيطين، وجميع معالجاته اللفظية للقضايا كانت معالجة سياسية لغوية متقنة.

أحمد الدرينى حسنين هيكل اليوم دي ام سي

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