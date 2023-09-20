الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة اللبناني: لولا المستشفى العسكري المصري لوقف المرضى أمام المستشفيات

المستشفى الميداني
المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت

قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة لبرنامج "عن قرب"، من  المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت.

وقال مقدم طبيب مصطفى نبيل، إن دور المستشفى هو لكشف على الناس وتحديد الحالات التي تحتاج أدوية يتم منحها له، وعمل المتابعات لمن يحتاج، مشيرًا إلى أن من يحتاج لجراحة مستعصية يتم سفره لمصر ليخضع لها فيها ويعود ثانية.

وأكد وزير الصحة اللبناني، دكتور فراس الأبيض، أن المسشفى الميداني العسكري المصري ببيروت، يسد حاجة كبيرة و يتحمل أعباء عن مستشفيات أخرى، مشيرًا إلى أنه بدون هذا المستشفى لكنا رأينا المرضى يقفون على أبوب المستشفيات ولما استطاعوا الحصول على الخدمات الصحية بسبب العوائق المالية.

المستشفى يعالج 600 مريض يوميًا

وقال اللواء ركن محمد خير،أمين عام عام الهيئة العليا للإغاثة، إن المستشفى الميداني العسكري المصري، أول شيء كان بعثة طبية عام 2006، في حرب  يوليو "تموز"، واستمرت بعدها وأنقذت الكثيرين حتى 2018، مؤكدًا أن هذه المستشفى بالذات لابد أن تستمر بلبنان لأنها تصرف علاج يوميا لما لا يقل عن 600 مريض لبناني وكافة المقيمين على أرض لبنان دون تمييز. 

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