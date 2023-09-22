"إيبارشية المنيا" تطلق معرض ملابس مخفضة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، إقامة معرض للملابس المخفضة بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ويحمل المعرض عنوان “القديسة سانت فيرينا”، ويقدم ملابس وأدوات الدراسة بأسعار مخفضة بهدف التخفيف من أعباء المصاريف الدراسية على الأسر بالمنيا.

وتحرص إيبارشية المنيا سنوياً على إقامة المعرض الخاص يمستلزمات المدراس، لتقديم دعم للأسر والأهالي لشراء مستلزمات الأبناء.

كما تقيم الإيبارشية معارض ملابس مخفضة في مناسبات الأعياد بكل بهدف تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر غير المقتدرة، في إطار حرصها على التخفيف من الأعباء المادية عليهم.

من ناحية أخرى، أعلنت إيبارشية المنيا عدة تنبيهات "بخصوص تغيير أمناء الخدمات" قائلة :"أبناءنا وبناتنا المباركين: الخدام والخادمات، الأمناء والأمينات:بحسب الاتفاق مع الآباء كهنة الإيبارشية منذ شهور، كان قد تقرّر أن يتم تغيير أمناء وأمينات الخدمات جميعها في عيد النيروز ٢٠٢٣م.

وتابعت :"لما كان تغيير أمناء وأمينات قطاعات التربية الكنسية يسير بشكل منتظم منذ سنين طويلة، فقد لوحظ استمرار أمناء وأمينات الخدمات الأخرى لمدد طويلة جدًا.

و تؤكد المطرانية على ضرورة تغيير أمناء وأمينات خدمات: اجتماعات السيدات، والأرامل، والكشافة، والمسرح، والكورالات، وإخوة الرب، والمرضى، والأسرة، والرحلات، وأيّة اجتماعات أو أنشطة نوعية أخرى، يكون قد مرَّ على المسئول عنها خمس سنوات، حيث تصبح المدة التي يقضيها الأمين في خدمته هي ثلاث سنوات فقط، ليتسنّى لآخرين نوال بركة هذه الخدمات، وتكوين كوادر جديدة.

وتابعت :"بينما يتم الاستفادة من خبرة الأمين السابق في مجالات أخرى يضيف إليها ويثريها،كما لا يجوز استمرار خادم أو خادمة في فصله أو مرحلته أكثر من خمس سنوات، ليتسنّى له نوال بركة مراحل أخرى.