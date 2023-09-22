"القاهرة الإخبارية": القرم خط أحمر لروسيا والأسلحة النووية تتجهز لمحو أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن القوات الروسية قامت بإجراءات أمنية مكثفة في أراضي القرم، والدفاعات الجوية الروسية لحماية المدينة من أي استهدافات أوكرانية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن القرم بالنسبة لروسيا خط أحمر، مشيرًا إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ألمحت بأن الحديث الأوكراني حول إمكانية استعادة القرم من السيطرة الروسية أمر أشبه بالوهم.

مراسل "القاهرة الإخبارية": روسيا مستعدة لمحو أوكرانيا من الوجود في حالة الهجوم على القرم

وأشار إلى أن بعض الخبراء المقربين من السلطات الروسية تحدثوا عن أن عملية هجوم على القرم ستعني حتميًا استخدام روسيا للأسلحة النووية أو أي أسلحة يمكنها تدمير أوكرانيا ومحوها من الخريطة؛ بسبب قدسية هذه المنطقة بالنسبة لروسيا.

وتابع أن القاعدة البحرية الروسية موجودة في البحر الأسود وهذا البحر مهم جدًا بالنسبة لروسيا وحلف الناتو لذلك المعركة بين روسيا والناتو السبب الأول لها البحر الأسود وطموح الناتو للوصول إليه عبر أوكرانيا.