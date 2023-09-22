"القاهرة الإخبارية": برلمانى روسى يعتبر تهديد أوكرانيا بتدمير جزيرة القرم جنون

قال ليونيد إيفليف نائب بمجلس الدوما، إن تهديد أوكرانيا بتدمير شبه جزيرة القرم هو جنون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تدمير طائرتين أوكرانيتين دون طيار

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، عن تدمير طائرتين أوكرانيتين دون طيار قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم إحباط ليلة أمس محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، موضحا أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين دون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار.